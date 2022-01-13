Астанчанам разрешили встречать и провожать пассажиров во время комендантского часа

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Жителям столицы разрешили встречать и провожать пассажиров из аэропорта и железнодорожных вокзалов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления внутренней политики города Нур-Султан.

Как пояснили в ведомстве со ссылкой на городскую комендатуру, для встречи и сопровождения пассажиров есть обязательное условие - наличие фотографий билетов на руках и документов, удостоверяющих личность.

Данные меры приняты для удобства пассажиров.

Также в УВП напомнили, что ранее Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры акимата города совместно с ТОО "CTS" запустило спецрейсы автобусов от аэропорта до железнодорожного вокзала.

Транспорт по данному маршруту курсируют с 21:00 до 06:00.

В ведомстве подчеркнули, что в городе на данный момент все еще действует комендантский час с 23:00 до 07:00. Горожанам запрещается выходить на улицу. Столицу круглосуточно патрулируют сотрудники правоохранительных органов.

"Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться в оперативный штаб комендатуры по номеру 8 (7172) 71-60-20, либо в службу "IKomek109", - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне в Нур-Султане ужесточили карантинные меры из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом. Кроме того, сегодня в городе ввели "оранжевый" уровень террористической опасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951067-astanchanam-razreshili-vstrechat-i-provozhat-passazhirov-vo-vremya-komendantskogo-chasa/