Время движения автобусов продлили на пригородных маршрутах Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Время движения автобусов изменили на пригородных маршрутах Алматы, сообщается в официальном Facebook управления городской мобильности города.

Это связано с изменением времени действия комендантского часа в Алматинской области с 23:00 до 7:00, говорится в сообщении.

По информации ведомства, с 14 января работа пригородных маршрутов будет осуществляться с 9:00 до 20:00.

Напомним, что ограничение на передвижение после 8 часов вечера сняли в Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951021-vremya-dvizheniya-avtobusov-prodlili-na-prigorodnyh-marshrutah-almaty/