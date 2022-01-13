Осадки, ветер до 20 м/с: какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие дни

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Казахстанские синоптики озвучили прогноз погоды в трех крупнейших городах страны на грядущие три дня с 14 по 16 января, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ниже расписаны прогнозы погоды по городам на указанный период.

Нур-Султан:

14 января: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер до 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью - 15-17 градусов мороза, днем - 7-9 градусов мороза;

переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер до 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью - 15-17 градусов мороза, днем - 7-9 градусов мороза; 15 января: переменная облачность, утром и днем снег с дождем, метель, гололед. Ветер до 9-14 м/с, утром и днем могут быть порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью - 8-10 мороза, днем - около 0 градусов;

переменная облачность, утром и днем снег с дождем, метель, гололед. Ветер до 9-14 м/с, утром и днем могут быть порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью - 8-10 мороза, днем - около 0 градусов; 16 января: переменная облачность, днем снег, метель. Ветер до 9-14 м/с, временами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью - минус 10-12 градусов, днем - 3-5 градусов мороза.

Алматы:

14 января: переменная облачность, без осадков. Ветер - 0-5 м/с. Температура воздуха: ночью - от 0 до минус 2 градусов мороза, днем - 5-7 градусов тепла;

переменная облачность, без осадков. Ветер - 0-5 м/с. Температура воздуха: ночью - от 0 до минус 2 градусов мороза, днем - 5-7 градусов тепла; 15 января: переменная облачность, без осадков. Ветер - 0-5 м/с. Температура воздуха: ночью - от 0 до минус 2 градусов тепла, днем - плюс 8-10 градусов;

переменная облачность, без осадков. Ветер - 0-5 м/с. Температура воздуха: ночью - от 0 до минус 2 градусов тепла, днем - плюс 8-10 градусов; 16 января: переменная облачность, без осадков. Ветер - 0-5 м/с. Температура воздуха: ночью - плюс 1-3 градуса, днем - 11-13 градусов тепла.

Шымкент:

14 января: переменная облачность, без осадков, ночью туман. Ветер до 8-13 м/с. Температура воздуха: ночью - плюс 1-3 градуса, днем - 13-15 градусов тепла;

переменная облачность, без осадков, ночью туман. Ветер до 8-13 м/с. Температура воздуха: ночью - плюс 1-3 градуса, днем - 13-15 градусов тепла; 15 января: облачно, временами дождь. Ветер до 8-13 м/с, временами могут быть порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью - плюс 5-7 градусов, днем - 10-12 градусов тепла;

облачно, временами дождь. Ветер до 8-13 м/с, временами могут быть порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью - плюс 5-7 градусов, днем - 10-12 градусов тепла; 16 января: переменная облачность, временами дождь. Ветер до 8-13 м/с, временами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью - 5-7 градусов тепла, днем - 10-12 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951011-veter-do-20-ms-kakoy-budet-pogoda-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-v-blizhayshie-dni/