Казахстанцев обманывают "пособием на жизнь"

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Мошенники в Сети обманывают казахстанцев, обещая выплатить некое "пособие на жизнь", сообщается на сайте StopFake.kz.

Призыв подать заявку на получение такого пособия стали распространять среди граждан нашей страны в соцсетях и мессенджерах. Для этого пользователям предлагают пройти по незащищенной ссылке и принять участие в опросе. Это мошенничество, предупреждают эксперты.

Авторы портала отметили, что в Сети распространяются сразу две похожие рассылки. В одной из них пользователей призывают подать заявку на получение 50 тыс. тенге в виде "пособия на жизнь", в другой – обещают предоставить эту же сумму из "Фонда поддержки помощи на 2022 год".

В обоих случаях, подчеркнули фактчекеры, указаны ссылки, ведущие на незащищенные страницы с опросами.

Авторы портала обратили внимание, что государственной выплаты с названием "пособие на жизнь", а также "Фонда поддержки помощи на 2022 год" в Казахстане не существует.

Об их учреждении не сообщалось ни в СМИ, ни на официальных ресурсах госорганов.

Фактчекеры подчеркнули, что опросы, которые предлагают пройти авторы рассылок, находятся на незащищенных сайтах.

Подобные страницы с опросами или другим содержанием называются фишинговыми. Цель их создателей – заполучить персональную информацию о пользователях: данные платежных карт, логины и пароли от интернет-банкингов, платных и приватных аккаунтов и прочее, предупредили эксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950976-kazahstantsev-obmanyvayut-posobiem-na-zhizn/