Очередная волна потепления ожидается в Казахстане

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В ближайшие дни в Казахстане синоптики ожидают новую волну потепления. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как рассказали метеорологи, зимний сезон 2021-2022 годов в Казахстане характеризуется относительно теплой погодой. Морозные и теплые периоды быстро сменяют друг друга.

В эти дни, к примеру, очередной холодный антициклон постепенно покидает территорию республики, унося с собой морозы. В то же время с запада приближается новый циклон.

По прогнозам экспертов, уже 15 декабря он покроет практически все области Казахстана, принося с собой осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и гололед.

Вместе с тем, столбики термометров начнут стремительное движение вверх, и даже в северных регионах днем ожидается всего от 0 до 5 градусов мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950795-ocherednaya-volna-potepleniya-ozhidaetsya-v-kazahstane/