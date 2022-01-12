Распивающих пиво около полуночи посетителей кафе сняли на видео в Уральске

Кадр из видео: ДП ЗКО

Полицейские Западно-Казахстанской области выявили нарушение действующего режима ЧП. Правоохранители отметили, что к ответственности привлечены собственники заведения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Около полуночи 11 января 2022 года в ходе проверки был пресечен факт нарушения режима ЧП в кафе, расположенном в микрорайоне Кунаева в Уральске. В отношении владельца возбуждено административное производство с рассмотрением вопроса изъятия лицензии на работу", - сообщили в департаменте полиции региона.

Также стражи порядка показали видео из заведения, где сидели посетители и распивали алкоголь. На столах стояли кружки с пивом.

В Западно-Казахстанской области в полицию всего было доставлено 839 человек. 76 из них были привлечены к административной ответственности за нарушение режима ЧП, 6 человек - по статье 488 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний".

Напомним, жителей Кызылорды, пытавшихся объехать блокпост, также задержали в Уральске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950776-raspivayuschih-pivo-okolo-polunochi-posetiteley-kafe-snyali-na-video-v-uralske/