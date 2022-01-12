Куанышбек Есекеев: "Казахтелеком" делает 50% скидку всем клиентам розничного сегмента за январь

Фото: АО "Казахтелеком"

«Казахтелеком» объявил беспрецедентные меры, связанные с объявленным в стране режимом чрезвычайного положения.

С момента объявления режима чрезвычайного положения крупнейший телеком-оператор разработал и внедрил целый комплекс решений по поддержке своих клиентов. Ключевой мерой стало предоставление абонентам-физическим лицам скидки в размере 50% к ежемесячной абонентской плате за январь текущего года на свои услуги. Скорректированную сумму компания выставит в феврале, так как работает по режиму post paid (начисления обычно производятся до 25 числа, следующего за расчетным месяцем). Данный пункт прописан в публичном договоре компании со своими клиентами.

«Мы безусловно не могли остаться в стороне от произошедших в стране трагических событий, разработав целый комплекс мер поддержки своих клиентов. Понимая всю ответственность перед нашими абонентами, топ-менеджмент компании принял беспрецедентное решение по предоставлению абонентам-физическим лицам скидки в размере 50% к ежемесячным платежам за январь текущего года на услуги. Отмечу, что подобные инициативы не единичны в нашей практике и мы всегда стремимся поддержать казахстанцев и государство в сложные моменты. Так, в период, когда в стране бушевала коронавирусная инфекция, мы также предпринимали ряд мер по оказанию содействия населению и бизнесу», - подчеркнул председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Также всем абонентам телеком-оператор в срок до 31 января текущего года предоставил безлимитные междугородные звонки, а также 1000 минут на номера мобильных операторов связи республики с фиксированного городского телефона без дополнительной оплаты. Кроме того, специалисты «Казахтелеком» внедрили ряд технических решений на портале для бизнеса ISMET.kz, который позволил пользоваться сервисом в отсутствие доступа в интернет. Отечественные предприниматели могут в обычном режиме проводить все необходимые операции, а также временно приостановить или отсрочить платежи за услуги связи, оформив заявки через портал ISMET.kz. Для субъектов МСБ на портале доступен онлайн-сервис для подачи заявок на подключение и устранение неполадок услуг связи от телеком-оператора.

«Понимая, что введенный режим ЧП и последовавший за ним комендантский час в стране заставил всех казахстанцев оставаться дома и чтобы как-то разнообразить досуг не только взрослых, но и детей в четырех стенах, я как отец – это хорошо понимаю, мы озадачили своих специалистов в кратчайшие сроки разработать решение по обеспечению доступа к мультимедийным продуктам без интернета и нам это удалось сделать через услугу TV+», - отметил Куанышбек Есекеев.

В компании уверены, что в самое ближайшее время ситуация в стране будет стабилизирована и казахстанцы вернутся к привычному образу жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950737-kuanyshbek-esekeev-kazahtelekom-delaet-50-skidku-vsem-klientam-roznichnogo-segmenta-za-yanvar/