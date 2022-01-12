Актюбинца обязали выплатить деньги оскорбленному депутату

Амангельды Есеркепов. Фото: aktobeoblmaslihat.kz

Жителя Актобе обязали выплатить деньги оскорбленному им депутату. Также осужденного суд приговорил к общественным работам в 50 часов, но освободил его от этого вида наказания в связи с амнистией по случаю 30-летия независимости Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 города Актобе.

Депутат Актюбинского областного маслихата Амангельды Есеркепов в порядке частного обвинения потребовал привлечь к уголовной ответственности за оскорбление в Facebook мужчину, с которым когда-то работал в колледже.

Народный избранник объяснил, что с 2012 года был директором средне-специального учебного заведения, при нем оно было лучшим, за что он не раз получал грамоты от Министерства образования и акима региона.

Летом 2021 года его проводили на пенсию, в стенах колледжа его поздравил с выходом на заслуженный отдых глава Актюбинской области.

Пост об этом опубликовало управление образования в Facebook, пользователи стали поздравлять его.

А бывший преподаватель НВП, которого он ранее был вынужден уволить после прокурорской проверки, стал оставлять оскорбительные комментарии, использовал в его адрес ругательные слова.

Он также отметил, что ранее обвиняемый писал на него жалобы после того, как суд признал увольнение законным.

Сам бывший преподаватель НВП теперь работает сторожем, вину в преступлении не признал. Говорил, что у него нет аккаунта в Facebook, никакие оскорбления в адрес своего экс-руководителя он не писал.

Суд установил, что действительно Амангельды Есеркепов подвергся оскорблению в соцсети. Автора, то есть обвиняемого, приговорили к 50 часам общественных работ. Но в связи с юбилейной амнистией от этого наказания суд его освободил.

Кроме того, осужденного обязали выплатить депутату 100 тысяч тенге за моральный вред и 500 тысяч - за представительские расходы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950691-aktyubintsa-obyazali-vyplatit-dengi-oskorblennomu-deputatu/