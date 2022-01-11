800 казахстанцев вернулись домой из Турции

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800 граждан Казахстана, застрявших в Турции после начала беспорядков и введения режима ЧП, благополучно вернулись обратно домой.

Как передает телеканал "Хабар 24", всего из Турции не могли вылететь более тысячи казахстанцев.

Вскоре после введения режима ЧП в посольстве Казахстана в Турции и в Генконсульстве в Стамбуле создали специальный оперативный штаб.

Сотрудники помогали соотечественникам, обеспечивали их бесплатным питанием и жильем. Порядка ста человек разместили в гостинице.

В диппредставительстве пообещали, что в ближайшие дни ситуация стабилизируется.

Напомним, ранее казахстанская певица Наzима рассказала, как оказалась в самолете, который находился в алматинском аэропорту, захваченном во время беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950640-800-kazahstantsev-vernulis-domoy-iz-turtsii/