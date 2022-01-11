Turkish Airlines возобновляют полеты в Казахстан с 13 января

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Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines возобновляет сообщение с Казахстаном с 13 января, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК в своем официальном Telegram-канале.

По данным МИИР, с 13 января текущего года авиакомпания Turkish Airlines возобновляет регулярные рейсы из Стамбула в Нур-Султан, с 14 января планируется запуск рейсов в Актау, с 15 января – в Туркестан. Также планируется возобновление регулярных рейсов с Алматы.

Как добавили в ведомстве, билеты на рейсы авиакомпании можно приобрести на ее официальном сайте.

Уточняется, что рейсы будут осуществляться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950634-turkish-airlines-vozobnovlyayut-polety-v-kazahstan-s-13-yanvarya/