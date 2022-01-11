Провокатора задержали в Байконуре (видео)

Кадр из видео: ДП Кызылординской области

Жителя Байконура привлекли к ответственности за действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях режима чрезвычайного положения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Кызылординской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 7 января в ходе мониторинга соцсетей установлено, что 49-летний житель Байконура на своей странице в Facebook выложил ложную информацию провокационного характера. Нарушителя нашли и задержали.

В отношении него был собран материал по ч.1 ст.478 КоАП РК (Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения), после чего его передали в суд для принятия решения.

В итоге мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 30 суток.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 подозреваемых в терроризме задержали в Кызылорде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950585-provokatora-zaderzhali-v-baykonure-video/