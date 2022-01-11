"Дикого Армана" арестовали на два месяца

Арман Джумагельдиев. Кадр из видео: instagram.com/armandzhumageldiev

Арман Джумагельдиев, более известный по прозвищу "Дикий Арман", санкцией суда арестован на 2 месяца. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе столичного суда.

"Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Армана Джумагельдиева санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", – сообщили представители суда.

Другие данные досудебного расследования, как отметили в пресс-службе ведомства, не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.

О задержании Джумагельдиева телеканал "Хабар 24" сообщил еще 7 января, в разгар беспорядков в стране. По информации МВД, вместе с "Диким Арманом" была задержана и предполагаемая преступная группировка из пяти человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950579-dikogo-armana-arestovali-na-dva-mesyatsa/