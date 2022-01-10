Мошенники обманывают казахстанцев, обещая доставить продукты из супермаркета

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В мессенджерах стала популярной рассылка якобы от известной в стране сети супермаркетов. Фактчекеры провели проверку и выяснили, что ее авторы – мошенники.

В названной рассылке говорится, что из-за режима ЧП приложение MagnumGO (торговой сети Magnum), при помощи которого можно заказать продукты на дом, не работает и заказ теперь можно сделать по телефону, оплатив его переводом с карты на карту.

Представители проекта StopFake.kz предупреждают: это дело рук мошенников. Предупреждение о злоумышленниках появилось на официальной странице сети супермаркетов в Instagram.

"Прием и доставка заказов принимаются в приложении MagnumGO, оплата производится онлайн в приложении, картой при получении вашего заказа. Просим вас быть бдительными", – говорится в сообщении представителей торговой сети.

Ранее на фоне беспорядков в Казахстане обрели популярность и другие фейки. Один из них касался списания кредитов, другой – захвата биолаборатории в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950354-moshenniki-obmanyvayut-kazahstantsev-obeschaya-dostavit-produkty-iz-supermarketa/