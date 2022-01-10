Все республиканские трассы открыли в Казахстане

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Все автодороги республиканского значения в Казахстане вновь открыты для проезда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол".

Как сообщили в "КазАвтоЖол", в данный момент закрытых автотрасс в стране нет, движение транспорта по дорогам обеспечено.

Вместе с тем, компания продолжает работы по зимнему содержанию дорог в штатном режиме.

Напомним, что сегодня сообщалось о запуске дополнительных поездов между Алматы и Нур-Султаном.

Кроме того, один из банков в Казахстане открыл свои отделения и филиалы для клиентов с сегодняшнего дня.

Тем не менее, госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявлял, что серьезный риск все еще сохраняется, поэтому все службы приведены в готовность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950352-vse-respublikanskie-trassy-otkryli-v-kazahstane/