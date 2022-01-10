Погибшего во время беспорядков капитана КНБ Казахстана проводили в последний путь

Адиль Нуркенов. Фото: КНБ РК

В поселке Шахан Карагандинской области проводили в последний путь сотрудника Комитета национальной безопасности Адиля Нуркенова, передает "Хабар 24".

28-летний оперуполномоченный погиб при беспорядках в Талдыкоргане. Проститься с ним пришли практически все жители поселка.

У погибшего остались супруга и трехлетняя дочь. Адиль Нуркенов награжден посмертно медалью "За воинскую доблесть".

"Сказали, при исполнении задания стреляли прямо в машину. Подряд прямо стреляли и вот попали. Рядом еще один был сослуживец, он тоже сразу на месте умер. Такое горе для нас. Еще 30 лет нет. Дочка осталась, три года всего ей", - говорит родственница погибшего Алмагуль Имашева.

Ранее КНБ Казахстана опубликовал список своих сотрудников, погибших в ходе беспорядков. Среди них был младший оперуполномоченный ОВКР по частям СВО, капитан Адиль Нуркенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950345-pogibshego-vo-vremya-besporyadkov-kapitana-knb-kazahstana-provodili-v-posledniy-put/