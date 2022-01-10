В Туркестанской области простились с курсантом, погибшим в ходе теракта в Алматы

Жупарбеков Даулет Бауыржанулы. Фото: КНБ РК

В Туркестанской области простились с солдатом, погибшим в результате террористической атаки в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Речь идет о курсанте второго курса академии погранслужбы комитета нацбезопасности РК Жупарбекове Даулете Бауыржанулы. Ранее, в соответствии с указом президента, он был посмертно награжден орденом "Айбын" третьей степени.

Тело солдата было возвращено на родину – в Сарыагашский район Туркестанской области, где в последний путь его проводили земляки. Районный аким Мухит Отаршиев, руководители и представители военной сферы, местные жители выразили соболезнования семье погибшего.

"Даулет был настоящим патриотом, честно выполнял службу, был дружелюбен, возлагал большие надежды на будущее. Я присоединяюсь к вашей невосполнимой скорби, от чистого сердца соболезную. Светлая память батыра, служившего на благо родины, останется навечно в сердцах населения, родственников, друзей и коллег", – сказал аким района.

По информации издания, Даулет Жупарбеков родился 1 декабря 2002 года в городе Сарыагаш. Закончив общеобразовательную школу имени Толыбай батыра, поступил в академию погранслужбы КНБ в Алматы. Второй ребенок в семье. У погибшего остались родители, сестра и два младших брата.

По данным от 9 января, в результате беспорядков в стране погибли 16 полицейских и военнослужащих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950328-v-turkestanskoy-oblasti-prostilis-s-kursantom-pogibshim-v-hode-terakta-v-almaty/