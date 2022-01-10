"Могут и выстрелить": казахстанцев предупредили об опасности нарушения режима ЧП

Иллюстративное фото: polisia.kz

На всей территории Казахстана действует режим ЧП и комендантский час. Юрист объяснил, что грозит казахстанцам за нарушение режима чрезвычайного положения.

Как рассказал телеканалу "Хабар 24" правовед, доктор юридических наук, профессор Марат Когамов, в период действия режима чрезвычайной ситуации правоохранительные органы и другие силовые структуры наделяются особыми полномочиями. Это предусмотрено рядом законодательных норм.

"Надо исходить из того, что все мы сейчас переживаем трагедию, надеюсь, все закончится благополучно. Абсолютно в этом уверен, поскольку действия и решения главы государства основаны и на Конституции, и на действующем праве нашей страны.

Поскольку на территории страны объявлен режим ЧП, это означает, что любой из нас обязан по первому требованию человека в форме остановиться, если он едет на транспортном средстве, выполнить все его законные требования. Если надо, предъявить удостоверение личности, если надо – показать водительское удостоверение, если необходимо – выйти из машины. Открыть багажник, двери салона автомобиля, показать, кто там находится, что там находится", - объяснил Когамов.

Тем не менее, даже в эти неспокойные дни жители разных регионов нарушают комендантский час и режим ЧП, а также игнорируют требования правоохранителей.

Юрист напоминает: четко оговорены случаи, при которых силовики могут применить огнестрельное оружие.

"Мы находимся в особом состоянии - в состоянии ЧП. С 23.00 до 7.00 действует комендантский час. Это означает, что никто не должен выходить из дома, ездить по трассе. Город на это время отдается во власть армии, иных воинских формировании, сил правопорядка. Все зависит от обстоятельств, но я бы хотел сказать гражданам: Не рискуйте! Если вы в машине и удаляетесь, несмотря на законные требования, могут и стрелять. И они будут правы, могут расценить эту ситуацию как криминальную", - добавил Когамов.

Профессор порекомендовал казахстанцам быть осторожными и не выходить из дома по ночам.

Напомним, наказание за нарушение режима ЧП прописано в статье 476 "Нарушение режима чрезвычайного положения" Кодекса РК об административных правонарушениях.

Санкции статьи предусматривают предупреждение или штраф в размере 10 МРП, то есть 30,6 тыс. тенге, либо административный арест на срок до 15 суток.

За повторные нарушения казахстанцам грозит штраф в 20 МРП, то есть 61,2 тыс. тенге, либо административный арест на срок до 30 суток.

Напомним, с 6 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП, объявлен комендантский час. В стране ведется контртеррористическая операция, которая будет продолжаться до полного уничтожения боевиков и восстановления порядка.

Жителей страны с пониманием отнестись к принимаемым мерам в рамках антитеррористической операции и предъявлять документы по просьбе сотрудников правопорядка.

Накануне МВД опубликовало хронологию беспорядков в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950166-chto-grozit-kazahstantsam-za-narushenie-rezhima-chp/