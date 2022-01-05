Протестующие стянулись к площади в Павлодаре (видео)

Павлодар. Фото: Майи Шуакбаевой

В Павлодаре 5 января к 14 часам дня стали собираться люди в районе центральной площади. К встрече митингующих силовые структуры начали готовиться заранее. В соцсетях появились фотографии, сделанные возле здания областного акимата, где видны автобусы и сотрудники полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Несмотря на проблемы с доступом к популярным мессенджерам, в Павлодаре организаторы незаконного митинга начали пересылать сообщение с призывом собраться сегодня у здания областного акимата в 2 часа дня.

Павлодар. Фото: NUR.KZ

Ближе к обеду на парковке по улице Кривенко заметили несколько автобусов, выставленных в ряд. Там же появились и сотрудники полиции, которые вооружились щитами.

За несколько минут до обозначенного времени сбора у здания акимата в Сети появилось видео с центральной площади, сделанное павлодарским журналистом.

По данным Майи Шуакбаевой, на месте есть полиция, движение по улице Сатпаева при этом не перекрыли.

Павлодар. Фото: NUR.KZ

Однако уже через несколько минут в своем Telegram-канале Майя Шуакбаева опубликовала видео с митингующими, которые столкнулись с полицией у здания главпочтамта. На кадрах видны автозаки.

Добраться до здания акимата митингующим все же удалось, собрались они возле памятника Абаю, выкрикивая "Аким, Аким" и требуя, чтобы он вышел к ним.

Павлодар. Фото: NUR.KZ

Глава региона Абылкаир Скаков вышел к собравшимся.

Напомним, митинги начались в Мангистауской области из-за цен на сжиженный газ, а затем перекинулись на ряд регионов и городов страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949901-protestuyuschie-styanulis-k-ploschadi-v-pavlodare-video/