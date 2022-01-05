Обстановка в центре Актау остается неспокойной

Актау. Фото: Рашида Исмагилова/Lada.kz

5 января обстановка на площади Ынтымак в Актау остается неспокойной. Группа людей продолжает стоять на проезжей части. Дорога перекрыта для движения. Доступ в областной акимат открыт, передает Lada.kz.

Собравшиеся исполняют гимн страны под свисты и аплодисменты. На место прибыла техника, которая забрала мусор из контейнеров.

Актау. Фото: Рашида Исмагилова/Lada.kz

Актау. Фото: Рашида Исмагилова/Lada.kz

Напомним, с 5 по 19 января 2022 года в Мангистауской области введен режим чрезвычайного положения. Ранее комендант региона выступил с видеообращением к жителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949868-obstanovka-v-tsentre-aktau-ostaetsya-nespokoynoy/