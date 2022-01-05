Мессенджеры Telegram и WhatsApp не работают в Казахстане

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В Казахстане произошел сбой в работе популярных мессенджеров – Telegram и WhatsApp. Не работает Instagram.

Согласно данным на сайте Downdetector, 4 января в районе 22:00 в нескольких городах Казахстана, преимущественно в Алматы, возникла проблема с загрузкой медиа файлов, отправкой сообщений и в целом с доступом к приложениям. Кроме того, отмечаются сбои в работе десктопной версии мессенджеров. Наблюдаются перебои и в работе Instagram.

Приложение "Яндекс. Такси" также не работает в Алматы.

Ранее два крупных мобильных оператора дали разъяснения по поводу отключения доступа в Интернет в Алматы после начала акций протеста. Представители оператора мобильной связи Kcell заявили, что перебои со связью в Алматы связаны с действиями компетентных органов, которые обеспечивают антитеррористическую и общественную безопасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949805-messendzhery-telegram-i-whatsapp-ne-rabotayut-v-kazahstane/