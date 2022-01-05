Самолет FlyArystan, летевший из Туркестана в Стамбул, экстренно сел в Узбекистане

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Самолет казахстанского лоукостера FlyArystan, выполнявший рейс по маршруту "Туркестан - Стамбул", совершил экстренную посадку в аэропорту узбекистанского Ургенча, сообщает официальный Telegram-канал компании Uzbekistan Airports.

Причиной посадки стало то, что одному из пассажиров - гражданину Турции - резко стало плохо. Ему понадобилась медицинская помощь.

"Экипаж принял решение произвести посадку самолета с 150 пассажирами на борту в ближайшем аэропорту", - говорится в сообщении компании.

После посадки судна пассажира из аэропорта увезла бригада скорой помощи, его госпитализировали.

Авиасудно через несколько часов вылетело в пункт назначения - Стамбул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949779-samolet-flyarystan-letevshiy-iz-turkestana-v-stambul-ekstrenno-sel-v-uzbekistane/