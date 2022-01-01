Пассажиров эвакуировали из аэропорта Актау из-за звонка о бомбе (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Эвакуация из-за сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве была проведена в аэропорту Актау.

Пассажиры рассказали корреспондентам Sputnik Казахстан о том, что они должны были вылететь в Алматы из воздушной гавани в 13:40, однако их эвакуировали.

В ДП на транспорте подтвердили информацию о происшествии. В субботу, 1 января, на пульт 102 поступило сообщение о взрывном устройстве.

По данному факту были подняты все службы государственных органов области. Проведена эвакуация граждан и персонала.

"В ходе проведенных мероприятий предметов, представляющих опасность взрыва, не обнаружено", - сообщили в ДП.

Корреспонденты подчеркнули, что в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

После завершения проверки пассажиров стали возвращать в здание воздушной гавани.

Пассажиры сообщили, что рейс до Алматы был перенесен на 16:00.

Также стало известно, что подозреваемый в ложном сообщении задержан, ведется досудебное расследование.

Кроме того, сообщается, что звонивший сообщил о взрывном устройстве в морском порту. Деятельность объекта после проверки была возобновлена в штатном режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949575-passazhirov-evakuirovali-iz-aeroporta-aktau-iz-za-zvonka-o-bombe-video/