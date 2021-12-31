Нерезиденты смогут получать ЭЦП в загранучреждениях Казахстана

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Запущен пилотный проект, согласно которому нерезиденты смогут получать электронные цифровые подписи в загранучреждениях, то есть посольствах и консульствах Казахстана в 11 странах, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Сообщается, что пилотный проект был разработан совместно МЦРИАП, МИДом и МВД Казахстана.

Проект будет работать в 11 дипломатических представительствах Казахстана в городах Вашингтон, Сеул, Бишкек, Москва, Прага, Дубай, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Пекин.

Основная цель проекта - обеспечить возможность участия потенциальных инвесторов в онлайн-аукционах Казахстана, уточнили в министерстве.

"Физические лица-нерезиденты могут получить ЭЦП по принципу "одного окна". Для этого иностранному гражданину нужно иметь при себе паспорт, электронную копию паспорта в формате pdf, электронную копию нотариально заверенного перевода ФИО на кириллицу, при необходимости и на латиницу, в формате pdf, и флеш-накопитель для сохранения ЭЦП ключей", - говорится в сообщении МЦРИАП.

Получить ЭЦП в загранучреждениях Казахстана могут и юридические лица-нерезиденты. Для этого им надо предварительно зарегистрироваться на сайте КГД МФ и получить БИН онлайн.

Услуга оказывается бесплатно в течение 2 рабочих дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949476-nerezidenty-smogut-poluchat-etsp-v-zagranuchrezhdeniyah-kazahstana/