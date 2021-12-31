Как встретить Новый год и не оказаться в травмпункте, рассказали казахстанские врачи

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Новогодние праздники традиционно сопровождаются салютами, фейерверками, петардами и хлопушками, которые при несоблюдении техники безопасности могут нанести серьезный вред здоровью. Столичные врачи дали казахстанцам рекомендации, как встретить Новый год и не оказаться в травматологии, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

По словам завотделением приемного покоя экстренной хирургии Многопрофильной городской детской больницы №2 Баймахана Садуова, нередко в новогоднюю ночь в больницу поступают дети в возрасте от 2 до 4 лет - пока родители заняты подготовкой к празднику, малыши остаются без присмотра и могут обжечься об горячую посуду, плиту, свечи или другие опасные предметы.

"При бытовых ожогах не рекомендуется накладывать различные крема и мази, используйте обычный холод (лед) и обязательно обратитесь к врачу. Больница работает в праздничные дни в усиленном режиме, обратиться можно в любое время суток", - отметил медик.

По словам специалистов, в новогодние праздники за медпомощью обращаются и граждане, получившие ушибы, переломы, травмы при катании с горок, на коньках, тюбингах или санках.

"Здесь тоже следует соблюдать правила безопасности. Проверьте детей и себя на отсутствие острых предметов в карманах. Детей обязательно рекомендую встречать на спуске. В случае получения травмы, не стоит оказывать помощь самостоятельно, так как это может усугубить ситуацию - следует обратиться в травмпункт за медицинской помощью", - говорят врачи травматологи столицы.

Несчастные случаи могут произойти и при сжигании пиротехники. Специалисты дали несколько рекомендаций, как оказать медпомощь до прибытия врачей.

При попадании инородных частиц на слизистую глаза в результате взрыва пиротехнических средств необходимо:

в домашних условиях - промыть глаза кипяченой водой комнатной температуры и наложить повязку на область поражения;

на улице - наложить повязку на глаз из подручных средств (шарф, носовой платок) либо можно натянуть шапку или закрыть глаз рукой.

При термическом ожоге кожи с попаданием частиц взрыва на кожу:

в домашних условиях - промыть кожу проточной водой и наложить сухую асептическую повязку;

на улице - наложить повязку из подручных средств на поврежденную кожу (чистый носовой платок или чистая ткань).

"Нельзя накладывать мазевые повязки, смазывать кожу алкоголем, одеколоном, духами, припудривать порошками и использовать вату", - напомнили медики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949465-kak-vstretit-novyy-god-i-ne-okazatsya-v-travmpunkte-rasskazali-kazahstanskie-vrachi/