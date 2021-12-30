Как казахстанцы будут отдыхать на Новый год

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Уже завтра казахстанцы будут отмечать едва ли не самый долгожданный праздник - Новый год. В связи с новогодними праздниками в ближайшие полторы недели казахстанцы будут работать всего 2 дня - 5 и 6 января, передает корреспондент NUR.KZ.

Поскольку Новый 2022 год начнется с субботы, официальные праздничные выходные - 1 и 2 января - переносятся на понедельник и вторник, 3 и 4 января.

Рабочими днями будут только среда и четверг - 5 и 6 января.

7 числа казахстанцы будут праздновать православное Рождество, соответственно, пятница, 7 января, будет выходным днем. 8 и 9 января - суббота и воскресенье, рабочая неделя начнется 10 января, в понедельник.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько дней казахстанцы будут отдыхать в грядущем 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949303-kak-kazahstantsy-budut-otdyhat-na-novyy-god/