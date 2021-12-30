"Это была травля": отец избитого в детском саду в Алматы ребенка

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На этой неделе в Алматы разгорелось два крупных скандала, связанных с детскими садами. В одном из случаев на видео попало, как дети толпой бьют одного из своих одногруппников. Отец пострадавшего мальчика, поделился подробностями произошедшего, передает КТК.

Избиение малыша другими детьми запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные в детском саду. На кадрах видно, что ребенка валят на пол и бьют ногами. При этом авторы ролика утверждают, якобы издевательствами руководила воспитатель. Однако на видео ее не видно.

Родители пострадавшего мальчика рассказывают, что сначала пытались самостоятельно решить проблему, обратившись в детский сад. Но там их слушать не стали, поэтому отец ребенка написал заявление в полицию.

"Ребенка избили. И буквально отбили от общества, я даже так скажу. Он не хочет в садик. Нужна работа с психологами, психолога нет. Это была травля, ребенок встает – и вы его бейте. Кто научит четырехлетних детей избивать толпой? При том что ребенок убегает от них, а они его догоняют. Сами дети говорят, что это сказала учительница, что, если он встанет с места, вы можете его бить", - поделился Амангельды Аскенов.

По словам родителей, попавшее на видео избиение их сына длилось не меньше 10 минут. За это время никто из персонала детского сада в происходящее якобы не вмешался.

Теперь же семья намерена добиться наказания не только для воспитателя, но и для заведующей. Последнюю, по данным телеканала, уже уволили. Наказана также начальник районного отдела образования - она получила выговор.

В самом детском саду давать комментарии отказались. В местном акимате собрали экстренное совещание с участием директоров дошкольных учреждений. Инцидент не остался незамеченным и для столичных чиновников.

"При управлении образования будет сейчас мониторинговая группа, будет состоять из представителей департамента нашего регионального. Это департаменты по обеспечению качества образования, это методисты, это педагоги – будут дополнительно проводить мониторинговую работу по состоянию детских садов города Алматы", - сообщила замглавы комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Майра Мелдебекова.

Источник: КТК

Напомним, это уже второй скандал с детсадами в Алматы за последнюю неделю. Ранее в соцсети попало видео, на которых видно, как воспитатель частного детского сада избивает детей. Родители малышей пришли в ужас от увиденного.

Воспитательницу уволили, а позже стало известно, что она покончила с собой. Сейчас делом занимается полиция.

После произошедшего в МОН заявили, что все дошкольные учреждения не только в Алматы, но и в других регионах проверит специальная комиссия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949226-eto-byla-travlya-otets-izbitogo-v-detskom-sadu-v-almaty-rebenka/