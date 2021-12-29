Посетить ТРЦ, рынки и кафе в Новый год алматинцы смогут только с "зеленым" статусом

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов напомнил, что жители города на новогодние праздники смогут посетить торговые центры, рынки, общепит и прочие общественные места, только если у них есть "зеленый" статус в Ashyq, передает NUR.KZ.

"В выходные дни – 1, 2, 3 и 4 января 2022 года - на объекты Ashyq, в том числе, ТРЦ, ТД, рынки, фитнесс, кинотеатры, общепит и другие допускаются горожане только при условии наличия безопасного "зеленого" статуса", - сообщил санврач.

Напомним, что "зеленый" статус могут получить как вакцинированные граждане, так и те, у кого есть ПЦР-тест с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, а также при наличии постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев.

Ранее Байгабулов призвал алматинцев встретить Новый год дома и ограничить посещение корпоративов, чтобы не оказаться в праздники на больничной койке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949168-posetit-trts-rynki-i-kafe-v-novyy-god-almatintsy-smogut-tolko-s-zelenym-statusom/