Эвакуация из "Астана Опера": инцидент прокомментировали в полиции

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня людей в экстренном порядке эвакуировали из здания "Астана Опера" из-за сообщения о взрывном устройстве. Столичные полицейские прокомментировали данный инцидент, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Стражи порядка рассказали, что в 11:25 на пульт "102" от службы безопасности театра "Астана Опера" поступил вызов.

Сотрудники сообщили о том, что в здании у 30-летнего мужчины в сумке был обнаружен подозрительный предмет.

На место событий выехали специальные службы, была проведена эвакуация.

В пресс-службе ДП подчеркнули, что взрывное устройство обнаружено не было. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что сегодня людей эвакуировали из здания театра "Астана Опера" из-за сообщения о взрывном устройстве. На место прибыли полицейские, медики и пожарные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949121-evakuatsiya-iz-astana-opera-intsident-prokommentirovali-v-politsii/