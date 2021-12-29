Главный санврач Нур-Султана запретила новогодние массовые мероприятия

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Главный санврач Нур-Султана заявила о запрете массовых мероприятий в праздничные дни в столице. Проводить их смогут только объекты, работающие по Ashyq, при наличии "зеленого" статуса у всех участников, передает корреспондент NUR.KZ.

"Массовые мероприятия, включая семейные и корпоративы, запрещены - за исключением мероприятий, проводимых на объектах, участвующих в проекте Ashyq, при условии соблюдения заполняемости до 50%, но не более 70 мест, только при наличии "зеленого" статуса у всех посетителей и всего персонала", - заявила Сархат Бейсенова.

Астанчанам рекомендовали отказаться от торжеств до улучшения эпидситуации. Бейсенова добавила, что в новогодние праздники будет усилена работа мониторинговых групп.

"Важно понимать, что проверки проводятся не просто ради того, чтобы кого-то наказать или штрафовать, а для того, чтобы обеспечить выполнение мер профилактики. Ведь от этого зависит дальнейшая эпидемиологическая ситуация в городе", - сообщила санврач.

Напомним, санврач сегодня заявила о появлении в Нур-Султане штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949118-glavnyy-sanvrach-nur-sultana-zapretila-novogodnie-massovye-meropriyatiya/