Людей экстренно эвакуировали из здания "Астана Опера" (видео)

Фото с места событий: t.me/sputnikKZ

Из здания "Астана Опера" проводится экстренная эвакуация. Причиной тому послужили подозрения на заложенное взрывное устройство.

Сегодня в 12 часов дня в театре "Астана Опера" должен был состояться детский спектакль. Однако его пришлось приостановить из-за сообщений о взрывном устройстве. Эту информацию корреспондентам Sputnik Казахстан подтвердили в пресс-службе театра.

По данным агентства, 29 декабря, в 11:45 в администрацию театра доложили о подозрении на самодельное взрывное устройство. Все зрители и коллектив театра были эвакуированы из здания.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят экспертизу устройства. На место также прибыли пожарные и медики скорой помощи.

Очевидцы рассказали о происходящем.

"Мы пришли на балет "Щелкунчик" для детей. За полчаса до начала представления сделали объявление, что надо срочно покинуть здание. Сказали, это не учение. Здесь почти все зрители - это женщины с детьми. Нам пришлось срочно брать вещи из гардероба, и стоим на улице с детьми", - поделился один из очевидцев.

По словам родителей, эвакуированные дети находятся в медицинском центре, который расположен поблизости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949109-lyudey-ekstrenno-evakuirovali-iz-zdaniya-astana-opera-video/