Стала слабеть и терять аппетит: девочка из Шымкента заболела опасным видом рака

Айнара Оралхан. Фото: из личного архива

Девятилетняя Айнара Оралхан из Шымкента стала жаловаться на боли в ногах. Родители решили, что это нормально, ведь ребенок растет, но на всякий случай решили сдать анализы, после которых девочка стала принимать витамин D3. Однако улучшений не было, и более тщательное обследование выявило лейкоз, передает NUR.KZ.

"Когда начались летние каникулы, мы с семьей решили съездить к бабушке в город Алматы. Купили билеты, Айнара сказала нам, что эти каникулы для нее будут самыми лучшими.

12 июня мы с дочками Айнарой и Тамашой приехали в город Алматы, к бабушке. Дни проходили как обычно, но я стала замечать, что у Айнары пропадает аппетит, когда выходили погулять на улицу, она быстро уставала, наша энергичная дочка стала с каждым днем слабеть. В июне месяце стало очень жарко, я подумала, что на нее так плохо влияет жаркая погода", - вспоминает мама девочки, Арай.

Аппетит пропал окончательно, пару раз поднималась температура без каких-либо причин. Мама начала бить тревогу, подумав, что у Айнары анемия. Сразу же был сдан анализ крови.

"7 июля по результату анализа у нас выявилось что лейкоциты повышены, уровень лейкоцитов составлял 425. Я не поверила своим глазам, и мы сразу же записались на прием к гематологу.

По результату анализа нас направили в детскую больницу №2 города Алматы. В детской больнице №2 города Алматы Айнаре поставили диагноз острый лейкоз, примерно, по раковым клеткам 90%. Это день стал самым страшным для нас", - с ужасом рассказывает Арай.

Айнара была госпитализирована в начале июля 2021 года с подозрением на лейкоз.

14 июня родители решили повезти Айнару в Стамбул, в больницу Medical Park, чтобы, не теряя драгоценного времени, поставить точный диагноз. Диагноз лейкоз в Турции подтвердили. Родители девочки решили лечить ее в этой больнице. Сейчас она получает третий блок химиотерапии. Также планируется трансплантация костного мозга.

"Оплатить все эти курсы химиотерапии нам помогли наши родственники, друзья. Мы обычная семья, я - мама в декрете. Только папа наш работал, но со сложившейся ситуацией он находится рядом с нами. Счет клиники за трансплантацию составляет 90 000 долларов - около 45 000 000 тенге.

Собственными силами собрано 13 500 000 тенге. Нам помогает вести сбор российский благотворительный фонд "Солнце в ладошках", но они взяли она себя обязательство собрать лишь часть суммы. Самостоятельно нам нужно собрать порядка 31 500 000 тенге. Но у нас нет таких денег. Свои средства полностью исчерпаны. Мы очень сильно нуждаемся в финансовой помощи, для дальнейшего лечения нашей дочери Айнары. Суммы за лечение очень большие и самостоятельно нам не справиться", - заключила Арай.

Она отметила, что Айнара - очень жизнерадостный ребенок, отличница, ходит на кружок танцев, очень красиво танцует. Родители надеются, что она вернется в свою прежнюю жизнь.

Реквизиты:

KASPI BANK: 4400 4301 8119 7796

Карта оформлена на маму Айнары - Арай Токтасын

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949089-stala-slabet-i-teryat-appetit-devochka-iz-shymkenta-zabolela-opasnym-vidom-raka/