"Дети учатся в коробке от холодильника": на условия в школе жалуются в Алматинской области

Татьяна Гладилина. Кадр из видео: КТК

В селе Коктерек Алматинской области школьники не встают и не ходят к доске из-за тесноты. В старом учебном заведении на всех не хватает мест. Дети ютятся в маленьких кабинетах, передает КТК.

Возле школы Коктерека прошло незапланированное родительское собрание. Люди пришли жаловаться на жуткие условия, в которых получают знания их дети. Уроки проходят в три смены в тесных кабинетах. Переодеваются учащиеся в классах, либо в туалете.

"Кабинетов не хватает, кабинеты маленькие. Дети учатся вообще в какой-то коробке из-под холодильника. У них спортзал в ужасном виде. Плюс еще нет ни раздевалок, ни библиотек - ничего абсолютно. Дети сидят друг к дружке спиной, сейчас тем более еще карантин", - возмущается Татьяна Гладилина.

В школе всего 11 учебных кабинетов, учительскую тоже отдали под класс. Педагоги заполняют журналы и проводят совещания прямо в коридорах.

Учителей тоже не устраивают подобные условия. Они говорят, что в такой стесненной обстановке дать детям знания практически невозможно.

В самом маленьком кабинете, который родители называют "каморкой", учатся 13 детей. Они сидят либо спинами друг к другу, либо вплотную к стенам. К доске никого не вызывают, потому что вставать с места проблематично.

"У нас нет актового зала, все мероприятия мы проводим в спортзале и в классе, в кабинете то есть. И в данное время у нас один кабинет, который маленький, в котором первый класс и нулевой класс сидят. Остальные кабинеты стандартные", - пояснила замдиректора по воспитательной части средней школы №21 Клара Кегенбаева.

Построили здание еще в 1968 году. С тех пор, как уверяют педагоги, капитальный ремонт в нем делали лишь раз - восемь лет назад.

Сейчас здесь снова осыпается штукатурка и крошится кафель. Школа в селе единственная. Тут получают знания больше 400 учащихся, хотя рассчитано учебное заведение только на 150 человек.

Как говорят в отделе образования, мест не хватает, потому что с каждым годом растет количество учеников. В акимате приняли заявку на новую школу и ищут участок для нее. Более просторное учебное заведение обещают построить в ближайшие годы.

"Нами была подана заявка в управление образования Алматинской области для строительства новой школы на 600 ученических мест в селе Коктерек. На сегодняшний день рассматривается вопрос выделения денежных средств на разработку проектно-сметной документации. Планируется строительство школы до 2024 года", - рассказала замруководителя отдела образования Илийского района Каламкас Сарсенбаева.

Пока же учителям и детям придется только ждать, что их общая мечта сбудется.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949045-deti-uchatsya-v-korobke-ot-holodilnika-na-usloviya-v-shkole-zhaluyutsya-v-almatinskoy-oblasti/