"Это против воли человека": астанчане возмутились из-за новых запретов для непривитых граждан

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Жители Нур-Султана негативно восприняли новость об ужесточении карантинных мер для невакцинированных граждан, которые могут ввести уже с 5 января 2022 года.

Как передает телеканал "Астана", гражданам с "синим" статусом в Ashyq могут запретить посещать ТРЦ, ЦОНы, банки, отделения Казпочты, фитнес-центры, караоке и сауны.

При этом отмечается, что даже некоторые привитые жители Нур-Султана заявили, что считают новые меры "дискриминацией". Новость вызвала возмущение и у казахстанцев в целом.

"Дискриминацией попахивает. Мне это не очень нравится. Я "за" вакцинацию, но против таких ограничений!"; "Это неправильно. Это против воли человека"; "Это тупо просто, честно говоря", - высказались опрошенные граждане.

Отмечается, что параллельно с этим в стране продолжаются кампании по вакцинации и ревакцинации населения от коронавируса.

По данным телеканала, сейчас в поликлиниках для ревакцинации предлагается только отечественный препарат QazVac, в то время как большинство ожидает возможности привиться вакциной Pfizer.

Вместе с тем, уже в январе в Казахстане должен появиться новый российский препарат "Спутник Лайт": ожидается ввоз более миллиона доз в первом квартале 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949003-eto-protiv-voli-cheloveka-astanchane-vozmutilis-iz-za-novyh-zapretov-dlya-neprivityh-grazhdan/