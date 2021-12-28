Больницу разбирали на металл и вывозили на машинах скорой помощи в Акмолинской области

Кадр из видео: очевидцы

В поселке Красногорский Есильского района сняли на видео, как в кареты скорой помощи загружают металлические трубы, батареи и другое имущество местной больницы. Жителей возмутило происходящее. На ситуацию отреагировали в акимате Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах запечатлено, как рабочие нагружают машины скорой помощи имуществом медицинского учреждения.

Выяснилось, что объект числится на балансе Есильской районной больницы. Пять лет назад трехэтажное здание законсервировали, оно охраняется, но приходит в запустение. Все это время здесь находились медицинские препараты, ящики с ампулами, оборудование.

По словам главного врача Есильской районной больницы Ельдоса Жаркенова, они дважды выходили на областное управление здравоохранения и районный акимат с просьбой снять объект со своего баланса.

Однако вопрос остался открытым. В декабре возникла срочная необходимость в ремонте детского отделения, для этого понадобились радиаторы отопления из недействующего здания, а также трубы и трос для чистки канализационных труб. На демонтаж отправили машины скорой помощи во главе с завхозом.

Очевидцы говорят, что рабочие снимали все, что видели. Из окон летели гинекологические кресла, спиливались двери лифтов. Людей интересует, насколько законны эти действия.

Как сообщила заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова, в обстоятельствах произошедшего будет разбираться комиссия.

"В комиссию войдут представители управления здравоохранения и районного акимата. Во время выезда в поселок Красногорский изучим ситуацию, проверим оборудование, опросим жителей, после чего вынесем решение", - добавил главный врач региона Нариман Сыздыков.

Он заметил, что при демонтаже здания были задействованы две машины скорой помощи, которые используются только в хозяйственных целях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948987-bolnitsu-razbirali-na-metall-i-vyvozili-na-mashinah-skoroy-pomoschi-v-akmolinskoy-oblasti/