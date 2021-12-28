"Пытал по приказу": на заявление осужденного ответили в Карагандинской области

Кадр из видео: соцсети

Осужденный, отбывающий наказание в АК 159/6, заявил о пытках в отношении заключенных. По его словам, рукоприкладством он занимается по приказу администрации колонии. В пресс-службе ДУИС по Карагандинской области прокомментировали его слова, передает корреспондент NUR.KZ.

Осужденный снял видео c признанием и рассказал, что якобы по приказу администрации АК 159/6 пытал десятки заключенных.

Мужчина перечисляет фамилии пострадавших и заявляет, что скрывает свое лицо, так как опасается за свою жизнь и боится подставить родственников.

"Данное видео мне прислали осужденные, которые отбывают наказание в АК 159/6. Также они скинули вторую запись, на которой есть доказательства, что их пытают. Там сидит мой муж. Я уверена, что его тоже пытали.

Когда ездила на длительное свидание, он был весь опухший. Я понимаю, что заключенные несут наказание и это не санаторий. Но пытать их зачем? У нас есть сын, который ждет отца. Меня поддержат все родственники осужденных. Это наши близкие. Поэтому прошу разобраться в ситуации и не допускать пыток в колонии", - говорит Юлия Сераждинова.

На втором видео запечатлено, как двое осужденных якобы пытают мужчину.

"Этот человек никакого отношения ко мне не имеет. Я не знаю, за что он сидит. Но это видео - доказательство того, что осужденных там пытают. Раньше мы не имели доказательств, теперь же они у нас есть. Мы требуем прекратить произвол", - добавила Юлия.

В пресс-службе ДУИС по Карагандинской области прокомментировали жалобу осужденного и Юлии Сераждиновой.

В ведомстве заявили, что фактов пыток в колонии не было. А все снятое на видео - инсценировка для дестабилизации ситуации в колонии и провокация.

"Данные видеозаписи нами уже изучены. ДУИС области начата служебная проверка, в ходе которой установлены действия организаторов. Осужденные, отбывающие наказание в учреждении максимальной безопасности АК-159/6, записали постановочные видео еще в октябре этого года.

Они пытались манипулировать сотрудниками. Заключенные признались, что инсценировали сцены с пытками под диктовку других осужденных, чтобы дискредитировать сотрудников колонии и создать искусственный общественный резонанс", - сообщили в пресс-службе ДУИС по Карагандинской области.

В колонии побывала следственно-оперативная группа.

"Для выяснения других обстоятельств в учреждении работают сотрудники специализированной прокуратуры, приглашены представители ОНК и НПМ. Следует отметить, что лица, запечатленные на видео, отбывают наказание за убийство и незаконный оборот наркотических средств", - добавили в ДУИС региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948979-pytal-po-prikazu-na-zayavlenie-osuzhdennogo-otvetili-v-karagandinskoy-oblasti/