Паспорта с дополнительными страницами хотят ввести в Казахстане

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Паспорт с большим количеством листов предложили ввести в Казахстане. Об этом говорится в консультативном документе регуляторной политики к проекту закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РК. Документ опубликован на сайте "Открытые НПА".

Проект документа появился на портале 27 декабря, его публичное обсуждение продлится до 17 января 2022 года. Министерство национальной экономики, которое является автором консультативного документа, подготовило поправки в Налоговый кодекс, касающиеся платы за паспорта граждан РК и удостоверения личности.

Например, предлагается введение паспорта с увеличенным количеством страниц. Наряду с действующим образцом паспорта с 36 страницами предлагают ввести документ с 48 страницами.

Такое предложение было выдвинуто, принимая во внимание категорию наиболее активных граждан, деловых кругов, представителей научной и культурной общественности, выезжающих часто за границу, которым приходится по несколько раз в течение срока его действия переоформлять паспорт, в связи с использованием всех страниц паспорта для виз и пограничных отметок.

Себестоимость паспорта гражданам Республики Казахстан с 48 страницами составит 52 909,84 тенге, государственную пошлину для данной категории предлагается увеличить до 12 МРП.

"Ежегодно для получения паспорта обращается порядка 600 тысяч граждан Республики Казахстан, из них для замены паспорта по 2 и более раз, в том числе в связи с использованием всех страниц для виз – в среднем, 561 человек", - привели статистику авторы поправок.

Помимо это планируется снизить ставки госпошлины за выдачу паспорта детям до 16-ти лет (с 8 до 4 МРП) с уменьшением количества страниц до 22.

"Изменение внешности детей также влечет замену паспорта на новый до окончания срока действия, что влечет дополнительные финансовые затраты и нагрузку на семейный бюджет", - отметили авторы.

Также планируется увеличение стоимости удостоверения личности до 1 МРП при выдаче данного документа в связи с его утратой, допущенной второй раз в течение календарного года с момента первичной утраты.

"Затраты государства на изготовление одного удостоверения личности (себестоимость) составляет 4 533,21 тенге, что многократно превышает установленную государственную пошлину (0,2 МРП или 583,40 тенге), которая оплачивается гражданами", - пояснили авторы.

Отмечается, что наблюдается тенденция роста обращений граждан за получением удостоверения личности более 2 раз в течение года. По мнению авторов документа, это указывает на небрежное отношение к документу, удостоверяющему личность, который является собственностью государства, согласно законодательству нашей страны.

Мажилисмен Ерлан Смайлов дал разъяснения по проекту документа.

Комментируя сокращение срока действия детского паспорта, Смайлов отметил, что есть понимание, что для населения эта норма будет затратная. Особенно это касается тех, кто часто выезжает с детьми за рубеж.

"Мы предлагаем снизить госпошлину за паспорта, выдаваемые несовершеннолетним, с 8 МРП до 4 МРП. Таким образом, мы идем навстречу интересам населения - и увеличивая частоту смены паспорта, и в два раза практически снижая стоимость детского паспорта", - сказал он.

По словам мажилисмена, ежегодно казахстанцы оформляют порядка 600-700 тыс паспортов, из которых до 20% - это паспорта, которые оформляются на детей. Как отметил Смайлов, за пять лет в Казахстане было оформлено чуть более 3 млн паспортов, и 610 тыс. из них - это детские.

Что же касается большего количества страниц, Смайлов отметил, что стандартный паспорт никуда не денется и, как и прежде, будет доступен.

"Понятно, что увеличивается стоимость, но это компенсируется тем, что не требуется более часто менять паспорт. При этом стандартный паспорт на 36 страниц так же будет доступен, а срок его действия, 10 лет, и размер госпошлины, 8 МРП, не увеличатся", - добавил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948952-pasporta-s-dopolnitelnymi-stranitsami-hotyat-vvesti-v-kazahstane/