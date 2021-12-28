Опасные методы лечения "последствий вакцинации" рекламировали в Казнете

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Опасные методы лечения "последствий вакцинации" рассылали друг другу казахстанцы в Сети. Автором этих советов является производитель БАДов, отметили представители StopFake.kz.

Эксперты подчеркнули, что не имеет смысла лечить "последствия вакцинации", так как вакцины против КВИ эффективны и безопасны. Последствием их применения является выработка антител к возбудителю болезни.

Как отметили фактчекеры, нежелательные реакции на препарат в подавляющем большинстве случаев не требуют лечения, а проходят сами по себе через несколько часов, или в некоторых случаях - дней.

Авторы портала также выяснили, что рекомендации касательно так называемого лечения "последствий иммунизации" были озвучены в эфире шоу Стю Питерса. Подчеркивается, что данное шоу является источником различных фейков.

Автором плана лечения является доктор Зандре Бота. Фактчекеры обратили внимание, что она не является специалистом в области иммунологии или вирусологии. Она - приверженец нетрадиционной медицины, методы ее лечения не имеют научной и доказательной базы.

Кроме того, Бота производит и продает БАДы. По информации фактчекеров, на странице ее онлайн-магазина нет ни одного препарата с хотя бы минимальным описанием, не предоставляется информации о составе, показаниях к применению и противопоказаниях.

Зандре Бота советует использовать три своих препарата, чтобы вылечить "последствия вакцинации". Но, поскольку никакой информации о составе этих средств в онлайн-магазине нет, то и сказать, какое действие они оказывают на организм, невозможно.

Кроме того, автор данного метода рекомендует принимать антикоагулянты (препараты, замедляющие процесс свертывания крови), использование которых без сдачи анализов и консультации специалистов может быть опасно.

Также Бота рекомендует применять препарат "Ивермектин". Данный препарат, как отметили фактчекеры, используется в ветеринарии и не имеет доказанной эффективности против КВИ.

Напомним, что не так давно фактчекеры уже опровергали информацию об эффективности применения "Ивермектина" против коронавируса.

Кроме того, о смертельной опасности применения антикоагулянтов при COVID-19 ранее предупреждал известный российский врач Александр Мясников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948920-opasnye-metody-lecheniya-posledstviy-vaktsinatsii-reklamirovali-v-kaznete/