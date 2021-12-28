"Уточнить о наличии ПЦР-теста": Байгабулов рассказал, как пригласить Деда Мороза домой

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов рассказал, можно ли приглашать домой Деда Мороза на Новый год и какие меры безопасности при этом соблюдать, чтобы не заразиться от праздничного персонажа коронавирусом, передает NUR.KZ.

Байгабулов отметил, что запрета на приглашение Деда Мороза и Снегурочки в этом году нет.

"Многие алматинцы в канун Нового года приглашают к себе домой Деда Мороза и Снегурочку для поздравления своих детей и устроить им праздник.

В этом году запретов нет, но мы можем дать рекомендации, чтобы обезопасить себя, родных и близких, так как продолжается регистрация новых случаев COVID-19 среди алматинцев.

Перед приглашением необходимо заблаговременно уточнить о наличии паспорта вакцинации или отрицательного ПЦР-теста (не более 72 часов) у Деда мороза и Снегурочки", - сообщил санврач.

По его словам, не стоит забывать о социальной дистанции, ношении маски и гигиене рук. Только в этом случае родители могут быть спокойны, уверяет санврач.

Садвакас Байгабулов при этом подчеркнул, что новогодние корпоративы в этом году не столь популярны у алматинцев, как доковидные времена. Такой вывод удалось сделать на основе проведенного анализа. Основной причиной этого является обеспокоенность горожан и боязнь заразиться коронавирусом в местах массового скопления.

"Многие хотят встретить Новый год в кругу семьи, а не на инфекционной койке, заболев COVID-19 после корпоратива", - заключил Байгабулов.

Ранее заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что празднование Нового года в городе пройдет скромно из-за того, что все ожидают скорого выявления штамма "омикрон". По его словам, важно не допустить роста заболеваемости во время праздничных дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948836-utochnit-o-nalichii-ptsr-testa-baygabulov-rasskazal-kak-priglasit-deda-moroza-domoy/