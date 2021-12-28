Водителей наказали за дрифт перед акиматом в Атырау (видео)

Кадр из видео: instagram.com/police.atyrau

Водителей шестерых авто, устроивших дрифт перед акиматом Атырау, наказали - действия водителей попали на камеры видеонаблюдения, сообщает официальный Instagram-аккаунт департамента полиции Атырауской области.

Сообщается, что 25 декабря в 2 часа ночи сотрудники полиции ЦОУ заметили, что перед зданием городского акимата несколько автомобилей выполняли элементы дрифта. На место направились полицейские патрули.

В итоге три автомобиля водворили на штрафстоянку, шестерых автолюбителей привлекли к ответственности - их оштрафовали на 14,5 тыс. тенге.

Отмечается, что следующим вечером за такие же нарушения к ответственности привлекли еще троих автолюбителей. Один из водителей, устроивших дрифт, передвигался на авто без номерного знака - его оштрафовали еще на 29 тыс. тенге.

"После профилактической беседы, проведенной правоохранителями, автомобилисты пообещали не нарушать правила дорожного движения", - добавили в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948826-voditeley-nakazali-za-drift-pered-akimatom-v-atyrau-video/