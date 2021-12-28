На ребенка обвалилась штукатурка в аварийном доме в Нур-Султане (видео)

Кадр из сюжета: Первый канал "Евразия"

В аварийном доме в Нур-Султане прорвало систему отопления и затопило подвал. Люди боятся, что из-за влажности и сырости стены могут рухнуть в любой момент. В минувшие выходные в одной из квартир на голову ребенка обвалился кусок штукатурки.

Как передает "Первый канал "Евразия", к счастью, малыш не пострадал. Но жильцы боятся, что такие случаи могут повториться и однажды действительно приведут к трагедии.

В многоэтажке, которой около полувека, проживает около 150 семей. Но сам дом уже признан аварийным - коммунальные сети пришли в негодность. Из-за постоянных прорывов отопительной системы в подвале воздух в доме очень влажный. Люди боятся и за свое здоровье, и здоровье своих детей. Прогнили стены, полы, потолки.

Жильцы боятся и возможного пожара - из-за влажности проводка может замкнуть в любой момент.

"Я за детей боюсь. Ложимся спать и не знаем, проснемся или нет", - говорит одна из жительниц аварийного дома.

На многих этажах - сквозняк и сосульки, в щели на стенах может поместиться рука взрослого человека. Люди пытаются самостоятельно залатать дыры цементом.

По словам жильцов, проблемы начались 6 лет назад, когда от дома отказался КСК.

"Мы обращались в акимат, там сказали - обращайтесь в жилинспекцию. Мы обратились в жилинспекцию и получили результат, что нас будут рассматривать на снос с 2023 по 2027 годы. Что мы - предаварийное жилье", - рассказала жительница дома Анна Гребенюк.

По словам директора обслуживающей компании, дом оказался в такой ситуации из-за самих жильцов.

"Дом не разваливающийся, он после модернизации. Они специально его таким делают. Мы начинаем ремонт делать - они выбегают и запрещают. А то, что произошло, они вас вызвали - они в КСК не позвонили. Специально так делают, чтобы работы не делались. Сейчас сантехники подъедут и устранят эту самую аварию. Не было заявки на выходных", - сообщил директор КСК ТОО "Олимп-2007" Александр Овечкин.

В акимате заявили, что дом подлежит сносу, но сроки называть не стали.

"По техническому обследованию данное общежитие только в этом году было признано аварийным, то есть физический износ данного общежития составляет 69%. Снос дома будет учтен при условии финансирования, а также утверждения администратора программы - управления жилища и жилищной инспекции Нур-Султана", - заявил глава отдела жизнеобеспечения аппарата акима района Сарыарка Медет Джалпыбаев.

Программа "Нурлы жер", по которой планируется снос дома, рассчитана до 2025 года, но люди сомневаются, что дом сможет столько простоять.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948809-na-rebenka-obvalilas-shtukaturka-v-avariynom-dome-v-nur-sultane-video/