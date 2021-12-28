Пьяный мужчина ногой выломал двери лифта в Атырау

Фото: polisia.kz

В Атырау мужчина в состоянии алкогольного опьянения сломал двери лифта в одном из жилых домов. Нарушителя привлекли к ответственности, сообщает официальный медиа-портал МВД Polisia.kz.

Сообщается, что инцидент произошел 25 декабря. В полицию с заявлением обратилась 33-летняя жительница многоквартирного дома в микрорайоне Нурсая. Она рассказала, что ночью пьяный мужчина сломал двери лифта в их доме.

Полиция проверила записи с камер видеонаблюдения и установила нарушителя. Им оказался 33-летний мужчина, проживающий в этом же доме.

Горожанин признал свою вину, в его отношении был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. В итоге буйного жильца оштрафовали на 14,5 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948808-pyanyy-muzhchina-nogoy-vylomal-dveri-lifta-v-atyrau/