Наказать циркачей за издевательства над животными в Павлодаре не смогли из-за моратория

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Стало известно, чем закончилась история с передвижным цирком в Павлодаре - ранее жители пожаловались на ужасные условия содержания диких животных. Но привлечь хозяев цирка к ответственности чиновники не смогли.

Ранее жители Павлодара в соцсетях пожаловались на передвижной цирк, разместившийся во дворе частного жилого дома. Павлодарцы такому соседству не обрадовались - они писали, что из фургонов с животными целыми днями слышится рев, дети из-за этого даже бояться выйти на улицу. Горожан возмутило и отношение к братьям нашим меньшим, вынужденным жить в тесных клетках в фурах, не видя солнечного света и свежего воздуха.

В ситуацию вмешался аким города Асайын Байхан. Он сообщил, что компетентные службы проверят цирк.

Позже проверка выявила нарушения в содержании животных, но, как оказалось, привлечь владельцев цирка к ответственности нельзя, сообщает телеканал "Астана".

В инспекции лесного хозяйства и животного мира рассказали, что цирк уже год колесит по Казахстану, в Павлодаре циркачи планировали перезимовать.

Несмотря на выявленные нарушения, привлечь к ответственности администрацию цирка чиновники не могут из-за моратория.

"Мы не можем на них составить административный материал, потому что не было обращения. После того, как поступит официальное обращение в нашу инспекцию, мы только после этого можем зарегистрировать проверку. Действует мораторий на проверку субъектов малого и среднего бизнеса", - сообщил глава инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев.

Сами владельцы цирка от комментариев отказались.

По данным Sputnik Казахстан, владельцами цирковых животных являются две гражданки России. Среди животных, которые жили в трейлерах - семилетняя львица Ляля, четырехлетняя медведица Соня, обезьяна Жора, императорский тигровый удав Глаша, а также несколько попугаев и дрессированные собаки.

Как пишет издание, после проверки к дому, в котором располагался цирк, приехали полицейские и заявили владельцам, что "их присутствие не соответствует правилам городского благоустройства и общественного порядка".

После разговора со стражами порядка цирк в тот же день уехал из города. До выезда из города их сопровождал патруль. Куда именно циркачи отправились искать пристанище, неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948807-nakazat-tsirkachey-za-izdevatelstva-nad-zhivotnymi-v-pavlodare-ne-smogli-iz-za-moratoriya/