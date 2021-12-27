"Увидела запись и плакала": родители пришли в ужас от видео с избиением детей в детсаду Алматы

Воспитатель хватает девочку за ухо. Кадр из видео: instagram.com/ilyasimus.tv

Один из детских садов в Алматы оказался в центре скандала после того, как в интернет попало видео, на котором воспитательница избивает малышей. Родители пришли в шок от таких жестоких методов воспитания. Они потребовали объяснений от руководства дошкольного учреждения, передает телеканал КТК.

Попавшие в Сеть кадры из частного детского сада сейчас внимательно изучают в полиции. На них воспитатель дошкольного учреждения Алматы жестоко издевается над малышами: таскает за волосы, бьет скалкой и кормит солью. У одного из воспитанников разбита губа и гематомы на теле.

"Я сама вчера увидела эту запись и, честно, сидела, плакала. Запись к нам попала случайно в чате. А в этот садик я привожу свою внучку, и я месяца три назад тоже замечала у нее на лице ссадины. И тогда я спросила: откуда все это? Девочка мне сказала, что ее ударила Ляззат апай. В самом садике меня убеждали, что ребенок может все придумать. Но вот! Мои опасения теперь подтвердились!" - рассказала Гульхан Оспанова.

Разгневанные родители с утра пришли к дошкольному учреждению и потребовали встречи с руководством садика. Они хотели лично поговорить с той самой воспитательницей. Теперь мамы и папы не исключают, что над их детьми здесь издевались регулярно.

"Я раньше не понимала, почему моя дочь не хотела ходить в этот садик и постоянно плакала. Мы же не знали, что тут такое происходит. Как говорили дети, их за волосы таскают и бьют палкой. После такого какая психика будет у детей? Они их настолько запугали, что нам теперь придется обращаться к специалистам: малыши всего боятся, сразу смотрят, не ударят ли их", - говорит Аруна Серикова.

Возмутились родители также и питанием в учреждении. Говорят, несколько месяцев назад руководство подняло цены, чтобы закупать качественные продукты. А на деле дети недоедали. В качестве доказательства представили видео, на котором снято, как воспитанников кормят из одной тарелки.

Между тем, в дошкольном учреждении все обвинения отрицают.

"Об этом мы узнали недавно, когда посмотрели видео. Воспитательница работала у нас два года, и за все время жалоб на нее не было. Мы весь персонал проверяем, собираем нужные справки и рекомендации, проводим собеседование, у них есть испытательный срок. Мы сами шокированы этим случаем. Сейчас полицейские разбираются. А насчет жалоб родителей, что детей плохо кормят: мы будем отдельно разбираться. Как и с тем, что их заставляли покупать сотрудникам подарки", - заявила заведующая Анар Нурсултанова.

Известно, что воспитательницу детского сада уже допросили. Там же, в участке, сегодня были и родители пострадавшего ребенка. Правоохранители отметили, что провели дополнительную медицинскую экспертизу. Ее результаты будут готовы в ближайшие дни.

"Женщина понесет заслуженное наказание. В настоящее время следственным управлением Жетысуского района начато досудебное расследование и тщательно будут изучены все обстоятельства дела. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей работником образовательного учреждения: санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет", - прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

После вопиющего случая многие родители решили перевести своих детей в другие дошкольные учреждения. А этот садик просят лишить лицензии.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948795-uvidela-zapis-i-plakala-roditeli-prishli-v-uzhas-ot-video-s-izbieniem-detey-v-detsadu-almaty/