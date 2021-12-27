Напавшего на человека волка убили топором в Костанайской области

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24 декабря в поселке Карамайша волк напал на человека. На помощь мужчине вовремя подоспел сосед, который убил хищника топором, передает qostanai.media.

По информации издания, хищник забежал во двор частного дома и укусил 40-летнего мужчину, который в это время вышел на улицу. Трагедию удалось предотвратить соседу. Он услышал крики, выскочил из дома с топором и убил волка.

Сейчас житель поселка Карамайша находится в больнице под наблюдением медиков. Его здоровью ничего не угрожает.

Труп животного отправили на экспертизу в Костанай.

Между тем корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции региона сообщили, что данный факт зарегистрирован в книге учета информации отдела полиции Наурзумского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948728-napavshego-na-cheloveka-volka-ubili-toporom-v-kostanayskoy-oblasti/