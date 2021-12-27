Месячная норма осадков выпала за сутки: занесенное снегом авто откапывали в ЗКО (видео)

Кадр из видео: instagram.com/uralsk_otzyvy_07

В Западно-Казахстанской области за сутки выпала рекордная норма осадков. Высота снежного покрова составила более 15 сантиметров - столько выпадает снега за месяц. Без электроснабжения остаются 17 населенных пунктов, передает корреспондент NUR.KZ.

В ДЧС региона отметили, что 26 декабря из-за сильной метели были закрыты трассы по всем направлениям для всех видов транспорта.

"В связи с непогодой произошло аварийное отключение электроснабжения в 48 населенных пунктах. Без света остались более 7000 абонентов. На данный момент в 31 населенном пункте подача электричества восстановлена, в 17 населенных пунктах около 2000 абонентов остаются без электроснабжения. Ремонтно-восстановительные работы проводятся силами АО "ЗапКазРЭК", - отметили в ДЧС ЗКО.

В акимате Уральска провели брифинг для представителей СМИ. На нем рассказали, что с ночи 26 декабря коммунальщики работают в усиленном режиме.

"Выпала месячная норма осадков. Сейчас на уборке улиц работает около 150 единиц техники. Все улицы мы почистить не успеваем, очень большой объем работы. К тому же предприятие испытывает дефицит водителей, некому убирать снег", - заявил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Жандос Дуйсенгалиев.

В ДЧС добавили, что 26 декабря на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении произошла остановка 4 турбин электростанции, что привело к остановке всех производственных объектов. В результате прекращена добыча и экспорт нефти.

Между тем пользователи делятся в соцсетях последствиями бурана. Так, на одном из видео откапывают занесенную снегом машину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948719-mesyachnaya-norma-osadkov-vypala-za-sutki-zanesennoe-snegom-avto-otkapyvali-v-zko-video/