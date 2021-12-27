"Возил своих детей на служебном авто": прокурора наказали в Карагандинской области

Фото: facebook.com/groups/Novosti.Karaganda

Прокурор города Сарани получил выговор за то, что его водитель самовольно использовал служебный автомобиль в личных целях. Согласно результатам проверки, мужчина возил на машине своих детей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

"В ходе проверки выяснилось, что 8 октября служебная машина находилась на территории спорткомплекса "Ожет" в Караганде и использовалась водителем прокуратуры в личных целях. За это наказан прокурор Сарани, он привлечен к дисциплинарной ответственности", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее очевидцы распространили в социальных сетях информацию о нецелевом использовании служебного автомобиля работниками прокуратуры. Они заявили, что машина возит "важных детей" в спорткомплекс Караганды и часами ждет их на парковке.

Момент сфотографировали, снимок распространили в соцсетях. После этого в прокуратуре Карагандинской области обещали провести проверку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948674-vozil-svoih-detey-na-sluzhebnom-avto-prokurora-nakazali-v-karagandinskoy-oblasti/