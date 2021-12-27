Новые качели за 2,5 млн тенге сломали на площади в Актау (фото)

Архитектурная форма "Качели" на площади Ынтымак. Фото: lada.kz

Жителей Актау возмутило отношение неизвестных вандалов, сломавших качели на центральной площади. На момент инцидента объект еще не был достроен.

По информации Lada.kz, произошел случай на площади Ынтымак в центре города.

"Нет слов просто. На площади явно работают все камеры наблюдения и вычислить этих беспредельщиков не составило бы труда, но почему-то полиция даже не шевелится", – возмутилась вопросом местная жительница Галия.

Архитектурная форма "Качели" на площади Ынтымак. Фото: lada.kz

В администрации города Актау сообщили, что малая архитектурная форма "Качели" еще не принята на баланс.

"Теперь компания ТОО "Clover media group" будет проводить восстановительные работы", – добавили в акимате.

Заявленная в акимате стоимость качелей – 2 553 441 тенге.

Ранее на той же площади Ынтымак в Актау появилось табло с поздравлением, в котором была допущена ошибка.

"С новым 2022 годым", – такую надпись могли наблюдать жители Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948614-novye-kacheli-za-25-mln-tenge-slomali-na-ploschadi-v-aktau-foto/