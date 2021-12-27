Передвижной цирк во дворе дома в Павлодаре: владельцам зверей грозит наказание

Львица в клетке. Фото: павлодарская областная инспекция ЛХиЖМ / Facebook

По факту содержания диких зверей во дворе частного дома в Павлодаре проведена проверка. Владельцам передвижного цирка грозит наказание. Об этом сообщила павлодарская областная инспекция лесного хозяйства и животного мира в своем официальном Facebook-профиле.

26 декабря сотрудники инспекции, правоохранительных органов и ветеринары побывали на месте нахождения диких зверей – микрорайон Лесозавод в Павлодаре, улица Цветочная – и установили следующее.

"По результатам выезда установлено, что в частном секторе Лесозавода в автомашинах находятся цирковые животные: львица Ляля (7 лет), медведь бурый Соня (4 лет), макака Жора (5 лет), императорский тигровый удав Глаша (4 лет), а также несколько попугаев Ара и дрессированные собаки.

Все животные прибыли из Российской Федерации и принадлежат двум женщинам, гражданкам РФ, и используются в цирковых представлениях. В настоящее время решили на зиму для временной передержки животных разместиться в городе Павлодаре до весны", – сообщили в павлодарской областной инспекции ЛХиЖМ.

Попугай в клетке. Фото: павлодарская областная инспекция ЛХиЖМ / Facebook

В ходе выезда проверены условия содержания, наличие правоустанавливающих документов на владение животными.

На всех животных представлены ветеринарные паспорта – ветеринары проверили их и выявили нарушения, за которые владельцы будут привлечены к административной ответственности.

Клетка с цирковым животным. Фото: павлодарская областная инспекция ЛХиЖМ / Facebook

Также установлено, что львица и медведица содержатся в клетках, что не соответствует требуемым законодательством нормативам содержания каждого вида животного в вольере площадью 30 квадратных метров и высотой 3 метра.

"В ходе беседы с владельцами животных рекомендовано держать животных на временной передержке на территории зарегистрированных зоопарков и цирков, где имеются для них все необходимые условия", – заключили представители инспекции.

Ранее жители Павлодара сняли на видео фуры, стоящие во дворе частного жилого дома. Из контейнеров раздавался рев диких животных. Одни казахстанцы встревожились условиями содержания животных, других же возмутило тесное соседство с дикими зверями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948607-peredvizhnoy-tsirk-vo-dvore-doma-v-pavlodare-vladeltsam-zverey-grozit-nakazanie/