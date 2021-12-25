Метель и гололед: штормовое предупреждение объявлено в областях Казахстана

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Штормовое предупреждение на 26 декабря объявлено в нескольких регионах Казахстана. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В воскресенье на северо-западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер 15-20 м/с.

Днем 26 декабря на северо-западе Актюбинской области прогнозируется низовая метель, ветер 15-20 м/с.

Ночью 26 декабря на юге Кызылординской области может быть гололед.

Утром и днем 26 декабря в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных, предгорных районах области возможны туман и гололед. В горных районах - низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В воскресенье на юго-западе Западно-Казахстанской области прогнозируются туман и гололед, на севере региона - низовая метель. Ветер на севере и северо-востоке порывами 23-28 м/с.

26 декабря на востоке и юге Карагандинской области возможен туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948537-metel-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-oblastyah-kazahstana/