Врач из Экибастуза умер, не дождавшись санавиации

Сергей Кривоносенко. Фото: instagram.com/doctor.sk

Родные травматолога и мануального терапевта Сергея Кривоносенко из Экибастуза заявили, что он скончался, так и не дождавшись санитарной авиации. Пост в социальных сетях прокомментировали в Национальном координационном центре экстренной медицины, передает телеканал "Астана".

Семья написала в Instagram, что 15 ноября у мужчины произошло кровоизлияние в мозг из-за аневризмы.

Нужна была срочная операция в столичном нейрохирургическом центре, куда его планировали транспортировать на специальном вертолете. Однако ждать помощи пришлось три недели.

"Как выяснилось, вертолетов у них нет. По этой причине отправили автотранспортом, который прибыл из Павлодара, по пути его сильно растрясло и состояние значительно ухудшилось.

7 декабря провели операцию по клипированию (метод полной остановки кровотечения из сосуда при помощи накладывания кровоостанавливающих клипсов - прим. ред.) аневризмы. После операции Сергей Иннокентьевич не пробудился.

Только потом ему провели КТ и выяснили, что было вторичное кровоизлияние, произошла обширная ишемия сосудов головного мозга. После чего он ушел в кому. 22 декабря, не приходя в сознание, Сергей Иннокентьевич ушел из жизни", - говорится в публикации.

В Национальном координационном центре экстренной медицины сообщили, что оперативно направить вертолет в Экибастуз не смогли из-за погодных условий, а после он оказался неисправен.

Центр направил письма руководству "Казавиаспаса" и Авиационной администрации Казахстана с просьбой разъяснить причины неисправностей воздушных судов.

"Расстояние Нур-Султан - Экибастуз составляет 277 км. Учитывая отсутствие возможности транспортировать пациента на воздушном судне, а также по результатам проведения дистанционных медицинских услуг, было принято решение о транспортировке пациента наземным автотранспортом с сопровождением реаниматолога", - пояснили в Национальном координационном центре экстренной медицины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948486-vrach-iz-ekibastuza-umer-ne-dozhdavshis-sanaviatsii/